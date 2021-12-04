ABD istihbaratı: Rusya, Ukrayna'yı işgal hazırlıkları yapıyor; 175 bin asker 2022'nin başında ülkeye girebilir

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ABD istihbaratı tarafından hazırlanan bir rapora göre Rusya, Ukrayna'nın işgali için farklı cephelerden 175 bin askerle ülkeye giriş yapabilecek şekilde planlama yapıyor.

The Washington Post'a konuşan bir ABD yönetimi yetkilisine göre Rusya, Ukrayna'ya girme emrini 2022'nin ilk aylarında verebilir.

Gazetenin gördüğü gizliliği kaldırılan istihbarat raporunda yer alan uydu görüntülerine göre Rus güçleri şu anda Ukrayna sınırının yakınlarında 4 farklı lokasyonda toplanıyor.

Bölgelere şu ana kadar 50 taktik grubu, yakın zamanda da tanklar ve ağır toplar gönderildiği ifade edildi.

Ukrayna, Rusya'nın sınır yakınlarına 94 bin asker gönderdiğini iddia etmişti. ABD'ye göre bu sayı mevcut olarak 70 bin sularında olsa da 175 bine kadar yükselecek.

Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Kiev ile savaş halinde. Çatışmalarda 13 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Washington ve Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına asker yığınağı yaptığını ve ülkeyi işgale hazırlandığını iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın ocak ayı sonunda işgale hazır olabileceğini ifade etti.