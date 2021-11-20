ABD istihbaratı: Çin, BAE’de gizli askeri tesis inşa ediyor

BAE, ABD’nin Ortadoğu’daki anahtar partnerlerinden biri. Ancak Çin, son zamanlarda BAE ile ekonomik bağlarını güçlendirdi ve halihazırda en büyük ticaret ortaklarından biri ve Körfez bölgesinde üretilen petrolün en büyük tüketicisi halinde. Haberde, tüm bu faktörlerin, Çin’in BAE’deki varlığını ABD çıkarları için potansiyel olarak daha da tehlikeli hale getirdiği kaydedildi. Pekin ve Abu Dabi arasındaki güvenlik işbirliğinin doğduğu yönündeki endişeler, ABD ile BAE arasında 50 adet F-35 avcı uçağı, 18 adet Reaper insansız hava aracı ve diğer gelişmiş mühimmat satışıyla ilgili anlaşmaları potansiyel olarak tehlikeye sokuyor.