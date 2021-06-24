ABD istihbaratı: Amerikan askerleri Afganistan'dan çekildikten 6 ay sonra Taliban, Kabil'i ele geçirebilir

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ABD istihbaratı tarafından yapılan yeni bir değerlendirmeye göre Taliban, ABD ve NATO askerleri ülkeden çekildikten 6 ay sonra başkent Kabil'i ele geçirebilir.

Wall Street Journal, ABD istihbarat kurumları tarafından yapılan yeni değerlendirmenin, eski değerlendirmelere kıyasla daha karamsar olduğunu ve ordunun analizleriyle daha yakın sonuçlar öngördüğünü ifade etti.

Gazete, bu değişikliğe Taliban'ın geçen hafta Afganistan'ın kuzeyindeki birçok noktayı ele geçirmesinin etkili olmuş olabileceğini belirtti. Haberde Afganistan ordusunun birçok kasabada çatışmaya girmeden Taliban'a teslim olduğunu belirtti.

Afgan güçlerinin büyük bölümünün bölgeden çekilirken güvenli çıkış hakkı karşılığında silahlarını ve teçhizatlarını geride bıraktığı ifade edildi.

Son değerlendirmede ABD istihbarat kurumları Eşref Gani hükümetinin ABD askerleri ülkeden çıktıktan sonra 2 yıl kadar ayakta kalabileceğini düşünüyordu. ABD, 1975'te Vietnam'dan çekildikten sonra da Saigon yaklaşık bu kadar sürede düşmüştü.

Yeni değerlendirmeye göre ise ABD istihbaratı, Afgan hükümeti ve başkent Kabil'in askerler tamamıyla çekildikten sonra 6 ila 12 ay arasında düşeceğini öngörüyor.