'ABD istihbaratı Alman başbakanlarını dinledi'

Wikileaks'in yayınladığı ve ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) ait olduğu iddia edilen belgelere göre halen başbakanlık görevinde bulunan Angela Merkel'in yanı sıra Merkel'den önce bu koltukta oturan Gerhard Schröder ve Helmut Kohl da dinlendi. Helmut Kohl 1982-1998, Gerhard Schröder ise 1998-2005 yılları arasında Almanya'nın başbakanlığını yaptı. 2005'ten beri Merkel bu makamda bulunuyor.

Resmi telefonlar dinleniyor

Wikileaks toplam 56 telefon ve faks numarasının yer aldığı dinleme listesini yayınladı. Geçen hafta yayınlananlarla birlikte dinlendiği iddia edilen resmi telefon sayısı 125'e ulaştı.

Wikileaks'e göre listede Merkel ve yakın çalışma arkadaşlarının telefonları yer alıyor. Merkel'in büro şefi Beate Baumann, Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier, istihbarat servislerinin koordinasyonundan sorumlu müsteşar Klaus-Dieter Fritsche, Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder ve eski Başbakanlık Dairesi Başkanı Ronald Pofalla da dinlenenler arasında bulunuyor.

Tepkiler: 'Merkel için utanç verici'

NSA ve diğer yabancı istihbarat örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerini araştırmak üzere Federal Meclis bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun Yeşiller Partili üyesi Konstantin von Notz, gündeme gelen iddiaları "Başbakanlık ve Angela Merkel için utanç verici" sözleriyle niteledi. Konstantin von Notz, Merkel'in iddiaları aydınlatma sözü vermesine rağmen fiilen parlamentonun araştırmalarına engel olduğunu ileri sürdü.

Yeşiller Partisi milletvekili Hans-Christian Ströbele de Federal Savcılığı harekete geçmeye çağırdı. Ströbele, "Yetersiz kanıt ve kuşku gerekçesi ardına saklanmaktan vazgeçilmeli ve soruşturma başlatılmalıdır" dedi.

'Almanya'nın para ve ticaret politikası odakta'

Wikileaks'in geçen hafta yayınladığı belgelerde yer alan dinleme listesinde toplam 69 telefon numarası bulunuyordu. NSA'in telefon dinlemelerinde özellikle Almanya'nın para ve ticaret politikasına odaklandığı dikkat çekmişti. ABD'nin Berlin Büyükelçisi John Emerson casusluk iddiaları hakkında bilgi vermesi için Başbakanlığa çağrılmıştı.