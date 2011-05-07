-ABD İSTİHBARATÇILARIN İSİMLERİNİ İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 07.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, İslamabad'dan El Kaide lideri Usame bin Ladin ile bağlantısını araştırmak amacıyla bazı Pakistan istihbaratının üst düzey yetkililerinin isimlerini istediği bildirildi. New York Times gazetesinde adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, Barack yönetiminin, Pakistan istihbaratının yetkililerine, daha önce Bin Ladin ile yakın ilişkisi bulunduğundan şüphelenilen üyelerinin isimlerini vermediğinden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdiği hatırlatıldı. Haberde, Amerikalı yetkililerin, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemden itibaren Taliban hareketiyle sıkı irtibatta bulunan kişilerin isimlerini özellikle istediği belirtilirken, bir yetkilinin, Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Pervez Kayani ile Pakistan İstihbaratı Başkanı General Ahmed Şuja Paşa'ya atfen, ''Kayani ile Paşa'nın Bin Ladin'in orada olduğunu gerçekten bildiğine inanmak zor. Ama inanmanın da dereceleri var, Paşa'nın çevresinden birinin Bin Ladin'in nerede saklandığını bildiğini öğrenirsek bu beni şaşırtır'' ifadesine yer verildi. Bin Ladin'in son 9 yıldır nasıl ve nerede yaşadığını çözmekle sorumlu Pakistanlı araştırmacıların ''Bin Ladin'in Pakistan kentlerinde sanıldığından çok daha uzun yaşadığı'' şeklindeki ifadelerine yer verilen haberde, 2 Pakistanlı yetkilinin de bu araştırmacılara ''Bin Ladin'in Yemenli eşinin Pakistan'da cezaevinde olduğunu, Abodabad'daki eve 2005'te yerleşmeden önce de ailesiyle Abodabad'a giden ana yol üzerindeki Haripur kentinin 2 kilometre güneydoğusundaki küçük köy Şak Şah Muhammed'de 2,5 yıl yaşadığını'' anlattığına işaret edildi. Amerikalı bir yetkili de gazeteye açıklamasında, ''Bütün bu bilgiler, Bin Ladin'in 2003 yılı içinde Afganistan'ın aşiret bölgelerini terk ederek Afganistan'ın kuzeyindeki kentsel bölgelere yerleştiği anlamına geliyor'' ifadesini kullandı. Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu başlatarak Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmekle suçladığı ABD'yi eleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan The National gazetesine demeç veren Müşerref, Dubai'de yaşayan Pakistan toplumuna hitaben, ''Barış tutkunları Usame bin Ladin'in ortadan kaldırılmasına memnun olmalı, ama hiçbir Pakistanlı ülkesinin egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmez'' ifadesini kullandı.