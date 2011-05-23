ABD, istihbarat üssünü Diyarbakır'a kaydırmak istiyor

T24- Washington, PKK faaliyetlerinin tesbitine yönelik anlık istihbarat bilgilerini veren Amerikan komuta merkezinin Irak’tan Diyarbakır ya da Batman’a taşınmasını önerdi. Ankara ise teklife soğuk bakıyor.

Lale Kemal'ın Taraf gazetesinde yayımlanan (23 Mayıs 2011) haberi şöyle:

ABD’nin, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK faaliyetlerini anında tesbit etmesinde kritik rol oynayan anlık istihbarat bilgilerini sağladığı komuta merkezinin, Amerikan kuvvetlerinin bu yıl sonunda Irak’tan tamamıyla çekilmesi sonrasında Diyarbakır ya da Batman’da kurulması önerisine Ankara’nın soğuk baktığı öğrenildi. Bu nedenle Irak hükümetinin, istihbarat bilgilerinin toplanmasına yarayan komuta merkezinin Bağdat’ta konuşlanmasına izin vermesi gerekiyor. Ancak, Türkiye’nin Kürt sorunu ve bu bağlamda PKK sorununu siyasi yöntemlerle çözmesinden yana olan Bağdat yönetiminin istihbarat komuta merkezinin kendi topraklarındaki faaliyetine sıcak bakması beklenmiyor.

Diğer yandan, Amerikan muharip güçlerden oluşan 50 bin askerin bu yılın aralık ayında Irak’tan tamamıyla çekilmesini öngören ABD ve Irak arasında imzalanan anlaşma, Irak hava sahasının Irak yönetimine devredilmesini ve Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı amaçlı kullanılmamasını öngörüyor. Dolayısıyla, Irak merkezi yönetimi PKK’nın Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızma girişimlerini önlemekle yükümlüyken PKK’ya yönelik Türkiye’den sınır ötesi harekât yapılmasına da onay vermesi beklenmiyor.

Bilgiler Ankara’ya aktarılıyor

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone, “Türkiye’nin yalnız bırakıldık” şikayetleri üzerine, anlık istihbarat desteği için “Bedeli günde 1 milyon doların üzerinde, bu kadar pahalı bir sistemden Türkiye’yi faydalandırıyoruz” demişti. ABD, 2007 kasım ayından bu yana Türkiye’ye terörle mücadelesinde destek amacıyla Kuzey Irak’taki PKK hareketlenmelerini anında tesbit etmeye yarayan istihbarat bilgilerini Ankara’ya aktarıyor. Bilgilerin sevk ve idaresi, Irak’taki ABD komuta merkezinden gerçekleşiyor. İstihbarat bilgileri daha sonra yine anında Ankara’da kurulu olan ve Türk ve Amerikan askerlerinin görevli olduğu bir merkezde toplanıyor. Bu merkezde sivillerden kimsenin bulunmaması ise hükümetin, istihbaratın toplanması ve kullanımında TSK’yı denetleyemediğini ortaya koyuyor.

İstihbaratın geleceği belirsiz

ABD, askerlerini Irak’tan tamamıyla çekeceği bu yılın aralık ayına kadar Türkiye’ye sağlamakta olduğu anlık istihbarat desteği için Irak’ta kurulu komuta merkezini de kapatmak zorunda. ABD, Türkiye’ye, anlık istihbarat komuta merkezinin, Diyarbakır ya da Batman’da kurulması yolunda alternatif bir öneri getirdi. Türkiye ise PKK için bile olsa kendi topraklarında Amerikan istihbarat faaliyetlerinin gerçekleşmesine soğuk yaklaşıyor. Washington, Ankara’nın bu egemenlik kaygılarını gidermek amacıyla, komuta merkezinin bu iki merkezden birinde kurulabileceğini ancak askeri sistemlerin Türkiye dışına çıktığında Kuzey Irak’ta faal hale getirilebileceğini bildirdi. Bu önerinin de Ankara’da benimsenmediği kaydediliyor.

ABD’nin anlık istihbarat desteği sağladığı sistemlerin komuta merkezi, Amerikan askerleri Irak’tan çekildikten sonra Bağdat yönetiminin izin vermesi durumunda bu ülkede kalmaya devam etse dahi Türk ve diğer dost uçakların çarpışma olasılığı yüksek. Zira, Irak yönetimi, PKK’ya karşı Kuzey Irak’ta olası bir Türk hava akınına karşı Türk uçaklarının bölgedeki diğer askeri ve sivil uçaklar ile çarpışmasını önleyecek teknik kapasiteye ve bilgiye sahip değil. Sonuçta, Amerikan anlık istihbaratının, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesi sonrasında nasıl sürdürüleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.