ABD İstihbarat Topluluğu: Yapay zeka gelecek için tehdit oluşturuyor

ABD İstihbarat Topluluğu dünya genelinde tehditler değerlendirmesi raporunu yayınladı. Rapora göre kuantum teknolojisi ve yapay zeka (AI) ulusal güvenliğe 'yeni bir tehdit' teşkil ediyor.

Tehditler listesinde nükleer silahlanma, terör, iklim değişikliği gibi maddelerle kuantum hesaplama, yapay zeka başlıkları bir arada yer alıyor.

ABD İstihbarat Topluluğu'nun raporunda, gelecek on yıl ve sonrasında ülke tarafından karşı karşıya kalınan uzun vadeli tehditler sıralamasında hem askeri hem sivil alanda araştırması yürütülen ‘çift yönlü teknolojiler’ önemli bir tehdit olarak görülüyor.

Raporda şifreleme, otonom ve insansız sistemler gibi agnostik teknolojiler, yapay zeka ve kuantum hesaplama, toplumun ilerlemesinden ziyade zarar vermek için kullanılabilecekleri korkusuyla ‘endişe listesinin’ en üst sıralarında yer alıyor.

Teknolojiler iyi niyetli olarak kullanılırsa insanlığa fayda sağlayabilecekken ABD hükümeti, ‘rakiplerin ticari sektörde kullanılan uygun fiyatlı tasarımlar yoluyla AI ile daha fazla erişim kazanabileceğini ve AI'nin silah ve teknoloji gibi alanlarında kullanabileceğini’ ve ‘kuantum iletişiminin düşmanların güvenli iletişimi geliştirmesine olanak sağlayabileceğini’ ifade etti.

Ayrıca rapordaki tehditler arasında bioteknoloji alanda yürütülen insan genetiği ile ilgili çalışmalar, otonom araçların yaygınlaşması gibi başlıklar da yer alıyor. (DHA)