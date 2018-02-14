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Dünya

ABD istihbarat raporu: YPG, PKK'nın Suriye'deki milis gücü

"PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında"

14 Şubat 2018 14:08

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Daniel Coats tarafından ABD Kongresi'ne sunulan "ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi" raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki oturumda senatörlere ABD İstihbarat Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi başlıklı raporu sundu.

Raporun Suriye ile ilgili bölümünde "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olan YPG, muhtemelen bir tür otonom yapı arayışında olacak ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın direnciyle karşılaşacak." ifadelerine yer verildi.

YPG'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu açık bir şekilde belirtilen raporda, örgütün otonom bir yapı kurma peşinde olduğunun belirtilmesi de dikkati çekti.

CIA de "PKK uzantısı" demişti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) internet sayfasında geçen ay sonunda yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü.

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