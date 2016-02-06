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Dünya

ABD istihbarat raporlarına göre IŞİD, Libya'da güçleniyor

IŞİD'in Libya'daki militan sayısının 5 bine ulaştı

06 Şubat 2016 09:25

ABD'nin istihbarat raporlarına göre terör örgütü IŞİD, istikrarın sağlanamadığı bir başka coğrafya olan Libya'da güçleniyor.

AFP haber ajansının yayımladığı analize göre IŞİD'in, Suriye ve Irak'ta 20 bin ilâ 33 bin arasında olduğu öngörülen militanlarının sayısı 19 bin ilâ 25 bine kadar geriledi. Fakat IŞİD'in Libya'daki varlığını iki katına çıkardı, buradaki militan sayısının ise 5 bine ulaştı.

IŞİD'in, Libyalılar tarafından linç edilen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'yi elinde bulundurduğunu vurgulayan eski CIA analisti Patrick Skinner "IŞİD bir yeri ele geçirdi mi, onu tekrar almak hem pahalı hem de kanlı oluyor" dedi. 

 

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