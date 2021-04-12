ABD istihbarat kaynakları, İran'daki nükleer tesise saldırıda İsrail'e işaret etti

İran'da Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlenen siber saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD istihbarat kaynakları, saldırdan İsrail'in sorumlu olduğu düşündüklerini söyledi. Kaynaklar, yaşanan olayın İran'ın nükleer programını dokuz ay geriye götürdüğünü söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İran'da yeni santrifüj zincirinin devreye sokulmasından bir gün sonra Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlenen siber saldırıyla ilgili açıklama yapan ABD istihbaratı, İsrail'in sorumlu olabileceğini söyledi. İstihbarat kaynakları, saldırı nedeniyle oluşan hasar nedeniyle İran'ın nükleer programını dokuz ay geri götürdüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: İntikamını alacağız

İsrail, söz konusu saldırıyla ilgili resmi bir sorumluluk üstlenmezken İranlı yetkililer de saldırıda İsrail'e işaret ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pazar günü yer altındaki Natanz nükleer tesisine yönelik saldırının "intikamının alınacağını" söyledi. Zarif, "Siyonistler intikam almak istiyor çünkü yaptırımların kaldırılması konusunda ilerleme sağladık. Açıkça buna izin vermeyeceklerini söylediler. Ama Siyonistlerden intikamımızı alacağız" dedi.