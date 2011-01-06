-ABD, İSTENMEYEN BÜYÜKELÇİYİ ATAMAKTA ISRARLI WASHINGTON (A.A) - 06.01.2011 - ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'a, Chavez tarafından istenmeyen Larry Palmer'ı büyükelçi olarak atamaya kararlı gözüküyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley yaptığı açıklamada, "Larry Palmer'ın Caracas büyükelçiliği için son derece uygun bir aday olduğunu zaten belirtmiştik" diye konuştu. "Caracas büyükelçiliği için Palmer'ın gereken nitelikleri taşıdığına inanıyoruz" diyen Crowley, "Palmer, ABD ile Venezuela arasındaki ilişkilerin düzelmesi için uygun bir muhatap olacaktır" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, ABD'nin Venezuela büyükelçisi olarak, "Amerikalı dostları" düşünür ve dilbilimci Noam Chomsky, yönetmen Oliver Stone veya oyuncu Sean Penn'i önermesiyle ilgili ise Crowley, "Chavez'e, önerileri için teşekkür ederiz ama Palmer'ın dışında başka bir aday peşinde değiliz" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, bir ulusa sesleniş konuşmasında ABD'nin Caracas'a atamak istediği Larry Palmer'ın ülkeye girişine "yönetime saygı göstermediği" için izin vermediğini belirterek, ABD'ye meydan okumuş ve "ABD göze alabiliyorsa bizimle diplomatik ilişkileri kessin" şeklinde ifade kullanmıştı. Bu konuşmadan sonra, ABD makamları, karşılıklılık esasına dayanarak tatil için ülkesine giden Venezuela'nın Washington Büyükelçisinin vizesini iptal kararı almıştı. ABD, Venezuela ile büyükelçi krizini çözmek amacıyla yeni bir büyükelçi atayacağını bildirmiş ama isim vermemişti. Larry Palmer, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Venezuela topraklarında Kolombiyalı gerillalar bulunduğunu, Küba'nın Venezuela silahlı kuvvetleri üzerinde baskı uyguladığını ve askerlerin morallerinin düşük olduğunu ileri sürmüştü.