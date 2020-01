ABD, İstanbul için 'terör' uyarısı yaptı!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye'deki ABD vatandaşlarını uyararak, Şişli ve Mecidiyeköy'de terör saldırısı ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, İstanbul Başkonsolosluğu'nun İstanbul'daki bazı bölgelerdeki ABD vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardığını duyurdu.

​ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun açıklamasında ilk kez, semt isimlerinin yanı sıra sokak ismine de yer verildi. Açıklamaya göre, ABD vatandaşlarının Şişli'deki Ağaoğlu Sokak'tan 'uzak durması' isteniyor.

#Turkey Security Message- Increased Turkish security presence in Mecidiyekoy district, #Istanbul due to possible terrorist threat. pic.twitter.com/ltTxsoczVI