ABD İstanbul Başkonsoluğu yetkilileri, papaz Brunson ile görüştü

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen bir din adamı ile avukat, İzmir'de ev hapsinde tutulan ve ABD ile Türkiye arasında krize neden olan papaz Andrew Craig Brunson'ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında Brunson’ın ev hapsinde tutulduğu evden çıkan ziyaretçiler, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrıldı.



'Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek' iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı bugün iki kişi ziyaret etti. Biri din adamı kıyafetli, diğeri takım elbiseli iki kişi, sokakta önlem alan polislerle görüştükten sonra rahip Brunson'ın evine girdi. Brunson'ın evinde yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldiği öğrenilen din adamı ile avukat, dışarı çıktı. Brunson'la yaptıkları görüşme hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ziyaretçiler, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrıldı.

Ne olmuştu?

“PKK ile FETÖ adına suç işlediği” iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı öne sürüldü.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege Bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

Brunson'ın ABD'li askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, “Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız” mesajı da dosyaya eklendi.

Mahkeme heyeti, 25 Temmuz günü dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı. Bu gelişme üzerine Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıklamıştı.

Türkiye'de cezaevinde bulunan ABD vatandaşları arasında yer alan Brunson'ın tutukluluğu, ABD'nin sert tepkisini çekti.

İlk kez en üst düzey ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2017'de yaptığı görüşmede gündeme getirilen bu konu, ikili ilişkilerdeki en önemli meseleler arasında yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurdu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararına ilişkin olarak "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Ayrıca ABD Kongresi'nde kabul edilen teklifle Türkiye’nin geliştirilmesinde de görev aldığı F-35 savaş uçaklarının alımı durduruldu.