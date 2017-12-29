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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) ABD Büyükelçiliği'nin duyurusunun ardından, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri başladı

29 Aralık 2017 14:49

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) ABD Büyükelçiliği\'nin duyurusunun ardından, İstanbul\'daki ABD Başkonsolosluğu\'nda vize başvuru işlemleri başladı. 
ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale dönmesinin ardından ek vize randevularının da açıldığını duyurdu. Duyurunun ardından İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'na vize başvurularına gelenlerin  az sayıda olduğu görüldü. Konsolosluğu gelen bir kişi, içerisinin çok sakin olduğunu belirterek, \"Bugüne başvuru sayısı alan baya az\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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