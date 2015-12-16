ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na saldırı planladığı iddia edilen IŞİD'li yakalandı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na intihar saldırısı planladığı iddiasıyla aranan IŞİD üyesi Suriye uyruklu Muhammed Raghil Al Hardani, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na intihar saldırısı planladığı iddiasıyla güvenlik birimlerince aranan IŞİD üyesi Muhammed Raghil Al Hardani'nin otobüsle Kahramanmaraş'tan örgütün Gaziantep'teki hücre evine gideceği bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Polis, IŞİD üyesi Hardani'nin bulunduğu otobüse binerek takip etti. Tekir Mahallesi'nde mola veren otobüsten inen Hardani ve yanındaki arkadaşı polisler tarafından Kahramanmaraş otogarında gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hardani, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriyeli olan arkadaşı ise serbest bırakıldı.