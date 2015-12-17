ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na saldırı planladığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na saldırı yapacağı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü IŞİD üyesi oldukları belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na saldırı yapacağı ihbarı üzerine çalışmaya başladı. Ekipler, çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Esenyurt'ta bulundukları adresi belirledi.

TEM ekipleri, Özel TİM eşliğinde şüphelileri yakalamak için sabaha karşı saat 03.00'te operasyon başlattı. Polis ekipleri, operasyon kapsamında, 1'i örgüt sorumlusu 11 Suriyeli şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 11 IŞİD'li sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

TEM ekipleri, şüphelilerden Abdülaziz Ameen Mojbil'in (18), gözaltına alınan şüphelilerin sorumluluğunu yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin sahte kimlikler taşıdığı için gerçek kimliklerinin tespit edilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti. TEM ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin şüphelilerle ilgili çalışmaları devam ediyor.