ABD'ye göre, İsrail’in yeni yerleşim yerleri gayrimeşru

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, İsrail ile Filistin arasında gerginliğin yükselmesine neden olan İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim yerleri inşa etme planını meşru bulmadıklarını söyledi.

Middle East Institute’un 67. Yıllık Konferansı’nda konuşan Rice, Ortadoğu’nun kritik konularından olan İsrail-Filistin sorununun çözümünün, ABD’nin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Barışın yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğini belirten Rice, bunu gerçekleştirmenin kolay olmayacağını herkesin bildiğini ifade etti. Rice, “Kendimizi tamamen, müzakerelerin başarılı olması için gereken en iyi fırsatı vermeye adadık, çünkü bu sorununun çözülmemesinin uzun dönemde ABD için de, İsrail için de Filistinliler için de çok olumsuz sonuçları olacaktır” dedi.

Yeni yerleşim yerleri gerilimi yükseltiyor

Rice, barış görüşmelerinin devam ettiği bir ortamda İsrail’in inşa etmek istediği yeni yerleşim yerlerinin gerilimi yükselten nedenlerden biri olduğunu dile getirerek, “İsrail Başbakanı Netanyahu ve (Filistin Devlet Başkanı) Abbas önemli adımlar atarken, görüşmeler sürerken, sahada gerilimin yükseldiğini görüyoruz. Bunun nedenlerinden biri son günlerde yeni yerleşim yerleri inşa edileceğinin duyurulmasıdır. Şunu yinelememe izin verin: ABD, İsrail’in devam eden yeni yerleşim yeri faaliyetlerinin meşruiyetini kabul etmiyor” şeklinde konuştu.

Rice, hassas konuların masada konuşularak giderilebileceğine vurgu yaparak, İsrail-Filistin sorununun çözülmesinin bölgenin karşı karşıya olduğu tüm sıkıntıları sona erdirmeyeceğini vurguladı. Fakat barışçıl bir sonucun, istikrarın sağlanması, şiddetin önlenmesi ve İsraillilerle Filistinliler arasındaki ilişkinin yeniden biçimlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Esad iktidarda kaldıkça Suriyeliler'e yaşanabilir bir gelecek yok

Susan Rice, Suriye’de devam eden şiddet ve insanlık felaketinden kaynaklanan tehdidin de Ortadoğu’da karşı karşıya oldukları ciddi sorunlardan biri olduğunu hatırlattı.

Suriye’de devam eden savaşa askeri bir çözüm getirilemeyeceğini dile getiren Rice, “Esad’ın iktidarda kalmak için kendi halkını öldürmesi, çocukları zehirlemesi ve halkı açlığa mahkum etmesi gibi girişimleri başarılı olamaz. Bu nedenle Esad iktidarda kaldığı sürece Suriyeliler için yaşanabilir bir gelecek yok” ifadesini kullandı.

Suriye Ulusal Koalisyonu’nun Cenevre-2 Konferansı'na katılma kararının memnuniyet verici olduğunu belirten Rice, “Suriyelilerin haklarını koruyacak ve şiddeti sona erdirecek olan, müzakere edilerek ulaşılacak siyasi bir anlaşmadır. Suriye Ulusal Koalisyonu’nun Cenevre-2 Konferansı'na katılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.