ABD: İsrail'in orantısız güç kullandığına dair kanıt yok

Mısır, İsrail ve Hamas'ın 12 saatlik ateşkes ilan etmesi ve Kahire'de pazarlık için buluşması teklifinde bulundu. ABD'den yapılan açıklamada ise "İsrail'in orantısız güç kullandığına dair bir kanıt yok" denildi.

Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek için devreye girdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu sabah başlaması planlanan bir ateşkes önerisi yayınladı.

Mısır'ın, İsrail ve Hamas arasında ateşkes teklifi; saat 06.00 itibarıyla 12 saatlik ateşkes ilan edilmesi ve tarafların 48 saat içinde Kahire'de pazarlık masasına oturmasını öngörüyor.

Öneri, Kahire'de acil toplanacak Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hemen öncesinde yayınlandı.

Önerinin bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor. İsrail kabinesi de Mısır'ın teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. İsrail, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen Gazze Şeridi'ni 1 haftadır bombalamaya devam ediyor.

ABD: Orantısız güç yok

Öte yandan Filistin'de yaşananlarla ilgili ABD'den de bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullandığına dair bir kanıt görmediklerini belirtti.

Earnest, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, "İsrailliler, Filistinliler tarafından, orantısız güç kullanmakla ve bazı durumlarda savaş suçu işlemekle suçlanıyor. ABD yönetiminin bu eleştiride haklı gördüğü bir unsur var mı?" yönündeki sorusuna, "Biz, böyle görmüyoruz" yanıtını verdi.

Brifingde gazetecilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yol açtığı sivil kayıplara dikkati çeken ısrarlı sorularına maruz kaldığı gözlenen Earnest, "Hiçbir ülke sivilleri hedef alan roket ateşini kabul edemez. Bu nedenle de İsrail'in kendisini savunma hakkını destekledik" ifadesini kullandı.

ABD'nin yapımına katkı sağladığı Demir Kubbe füze savunma sisteminin İsrailli sivilleri korumada etkili olduğuna değinen Earnest, "Hamas'ın İsrail halkını tehlikeye atan roket saldırılarını sonlandırması gerektiğini" söyledi. Earnest, ABD'nin aynı zamanda tehlikedeki Filistinli siviller için de çok endişe ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden de İsrailli siyasi liderler ve Filistinli liderleri, sınırın her iki tarafındaki sivillerin emniyeti ve refahını muhafaza etmek için gerekli her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Bu nedenle de hiç kimsenin bir kara harekatı görmek istemediğini söyledik, çünkü bu daha da fazla sivili risk altına sokacaktır. Ancak bu İsrail'in vereceği bir karar ve İsrailli siyasi liderlerin, kendi vatandaşlarını korumaya hakları, hatta sorumlulukları bulunmaktadır."

Earnest, ABD'nin taraflar arasında Kasım 2012'dekine benzer bir ateşkes görmek istediğini de belirtti.

Ölü sayısı 184

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 8. gününe girdi. İsrail ordusu dün gece Gazze Şeridi'nde 204 hedefi vurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler'in sayısı 184'e ulaştı. Yaralı sayısı ise bin 200'ü aştı.

İHA düşürüldü

Ayrıca İsrail ordusu, son olarak insansız bir hava aracının, ülkenin güneyinde Aşdod yakınlarında düşürüldüğünü belirtti. Hamas ise, İsrail tarafına birkaç insansız hava aracı gönderdiklerini iddia etti.