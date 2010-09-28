-ABD, İSRAİL'İN KARARINI BEĞENMEDİ NEW YORK (A.A) - 27.09.2010 - ABD'nin, İsrail'in Yahudi yerleşimleriyle ilgili moratoryumu sona erdirme kararından hayal kırıklığına uğradığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü P.J. Crowley, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in kararından ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek ABD'nin Ortadoğu Temsilcisi George Mitchell'in, İsrailli ve Filistinli yetkililerle temas halinde olduğunu ve bu akşam bölgeye gitmek üzere Washington'dan ayrılacağını söyledi. Crowley ayrıca, Arap Birliği'nin, İsrail'in söz konusu kararından sonra İsrail-Filistin doğrudan barış görüşmelerini desteklemeyi sürdürmesini umduklarını ifade ederek, moratoryumun uzatılması konusunda ülkesinin tavrının değişmediğini ve Filistin Lideri Mahmud Abbas'ın karar üzerine hemen görüşmelerden çekilmemesini övgüyle karşıladıklarını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Crowley, ülkesinin hala barış görüşmelerinde ''iki devletli çözümü'' teşvik etmeye odaklı olduğunu ve bu hedefe ulaşılması yönündeki ''yapıcı eylemleri'' desteklediklerini bildirdi. Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, işgal altındaki topraklarda yerleşimlerin inşasının yasa dışı olduğunu hatırlatarak, İsrail hükümetinin, moratoryumun uzatılması konusundaki başarısızlığının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi. BM Genel Sekreterinin Sözcüsü Martin Nesirky tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin, moratoryumun uzatılması yönünde bir karar alınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı ve bölgede provakatif eylemlerinin meydana gelmesinden endişeli olduğu belirtildi. İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri 2 Eylülde Washington'da başlamıştı. Ancak Netanyahu, inşaatlarla ilgili moratoryumu uzatmayacağını bildirmiş, Mahmud Abbas da moratoryumun uzatılmaması halinde, barış görüşmelerinin ''zaman kaybı'' olacağını söylemişti.