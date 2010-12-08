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Dünya

ABD, İSRAİL'İ İKNA ÇABASINDAN VAZGEÇTİ WASHINGTON (A.A)

08 Aralık 2010 00:50

-ABD, İSRAİL'İ İKNA ÇABASINDAN VAZGEÇTİ WASHINGTON (A.A) - 07.12.2010 - ABD'nin, İsrail-Filistin doğrudan barış görüşmelerini yeniden canlandırmanın bir yolu olarak Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde İsrail'i ikna etme çabalarından vazgeçtiği belirtildi.  Aylardır süren İsrail'i ikna etme çabalarının içinde bulunan 2 Amerikalı yetkili, Obama yönetiminin, ''ertelenen görüşmeleri yeniden başlatmak için bunun iyi bir yöntem olmadığı sonucuna vardığını'' kaydetti.       Taraflar arasında doğrudan barış görüşmeleri, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini 10 ay durdurma süresinin Eylül ayı sonunda bitmesinden bu yana ertelenmiş bulunuyor.   Filistinliler, faaliyetlerin yeniden yavaşlatılmaması durumunda müzakere masasına dönmeyeceklerini bildirmişti.  Öte yandan, Amerikalı bir yetkili, İsrailli ve Filistin müzakerecilerin, Obama yönetimi ile danışmada bulunmak için gelecek hafta Washington'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

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