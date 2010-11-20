-ABD İSRAİL'E YAZILI GARANTİ VERMEYE HAZIR WASHINGTON (A.A) - 19.11.2010 - İsrail ve Filistin'i doğrudan barış görüşmeleri için bir araya getirmek için çaba gösteren ABD yönetimi, müzakerelerin başlayabilmesi için İsrail'e, yazılı güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip J. Crowley yaptığı açıklamada, ''İsrailliler ile görüşmelerimiz sürüyor. Eğer belirli bir anlayışın yazılı hale getirilmesi gerekirse, bunu yapmaya hazırız'' dedi. Verilebilecek garantilerin neler olabileceği konusunda ayrıntıya girmeyen Sözcü Crowley, İsrail ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. ABD, İsrail'in talep ettiği garantilerin tümünü sağlama konusunda isteksizdi.