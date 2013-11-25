T24 LogoT24 Logo
Dünya

'ABD, İsrail’e verilen taahhütlere sadık kalacak'

Beyaz Saray, ABD Başkanı Obama ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik ortak amaçlarını bir kez daha teyit ettiğini açıkladı

25 Kasım 2013 08:08

ABD Başkanı Barack Obama, İran ile nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasına büyük tepki gösteren ve anlaşmayı 'tarihi bir hata' olarak değerlendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Obama, Netanyahu'ya ABD’nin İsrail’e verdiği taahhütlere sadık kalacağını söyledi.

Obama, önümüzdeki dönemde İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası toplumun kaygılarını çözüme kavuşturacak kalıcı, barışçıl ve kapsamlı çözümü takip edeceğini ifade etti.

İsrail ile yakın fikir alışverişini sürdürüceklerini vurgulayan Obama, Netanyahu'dan kapsamlı bir çözüm için ABD ve İsrail’in istişarelere bir an önce başlamasını talep etti. Beyaz Saray'ın konuya ilişkin açıklamasında, ABD’nin İran’ın niyetine kuşkucu bakmak için makul sebepleri olduğuna dikkat çekildi.

İki lider, P5+1 olarak anılan ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'dan oluşan bir grup ülke ile İran arasındaki müzakerelerin uzun vadede çözüme ulaşması amacıyla yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdı.

ETİKETLER

obamanetenyahuamerikaisrailnükleerirantelefon görüşmesibeyaz saraysadık kalacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24