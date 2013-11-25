'ABD, İsrail’e verilen taahhütlere sadık kalacak'

ABD Başkanı Barack Obama, İran ile nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasına büyük tepki gösteren ve anlaşmayı 'tarihi bir hata' olarak değerlendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Obama, Netanyahu'ya ABD’nin İsrail’e verdiği taahhütlere sadık kalacağını söyledi.

Obama, önümüzdeki dönemde İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası toplumun kaygılarını çözüme kavuşturacak kalıcı, barışçıl ve kapsamlı çözümü takip edeceğini ifade etti.

İsrail ile yakın fikir alışverişini sürdürüceklerini vurgulayan Obama, Netanyahu'dan kapsamlı bir çözüm için ABD ve İsrail’in istişarelere bir an önce başlamasını talep etti. Beyaz Saray'ın konuya ilişkin açıklamasında, ABD’nin İran’ın niyetine kuşkucu bakmak için makul sebepleri olduğuna dikkat çekildi.

İki lider, P5+1 olarak anılan ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'dan oluşan bir grup ülke ile İran arasındaki müzakerelerin uzun vadede çözüme ulaşması amacıyla yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdı.