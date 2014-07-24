ABD, İsrail'e uçuş yasağını kaldırdı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan havayolu şirketlerinin İsrail'e uçuş yasağını kaldırdı.

FAA'den yapılan açıklamada, yasağın yerel saatle 23.45 (TSİ 06.45) itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, yasağın kaldırılması kararının, İsrail'deki güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve İsrail hükümetinin sivil havacılığa yönelik riskleri azaltma yönünde almakta olduğu tedbirlerin gözden geçirilmesinin ardından alındığı belirtildi.

FAA'in açıklamasında, "kurumun, Ben Gurion Havalimanı etrafındaki çok akışkan durumu yakından gözlemeye devam edeceği ve gerek görüldüğü takdirde ilave adımları atacağı" kaydedildi.

FAA önceki gün, güvenlik kaygılarından dolayı Amerikan havayollarının İsrail'e uçmasını 24 saat süreyle yasaklamış, dün de yasağı 24 saat daha uzatmıştı. Yasaklama kararının, Ben Gurion Havaalanı'nın yaklaşık 1 mil (1,6 kilometre) yakınına bir roketin isabet etmesinin ardından alındığı bildirilmişti. FAA'in yasağının ardından Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok uluslararası havayolu şirketi de aynı yolu takip ederek İsrail'e uçuşları askıya almıştı.

FAA'in yasaklama kararı, Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz başta olmak üzere ABD'deki bazı çevrelerin ve İsrail hükümetinin sert eleştirilerine uğramıştı.

Türkiye yasağı uzattı

Öte yandan Türk havayolu şirketlerince İsrail'e yapılacak uçuşlara getirilen yasak, 24 saat daha uzatıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Türk havayolları şirketlerince İsrail'e yapılacak uçuşlara getirilen yasağın 24 saat daha uzatıldığını bildirdi.

Türk havayolları şirketlerince İsrail'e yapılacak uçuşlara, dün akşam 22.00 itibariyle 24 saat süreyle uçuş yasağı uygulandığını anımsatan Elvan, bu sürenin 24 saat daha uzatıldığını belirtti.