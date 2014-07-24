ABD, İsrail'e uçuş yasağını kaldırdı

Amerikan havayolu şirketlerine bağlı uçakların İsrail'e uçmasına getirilen yasak kaldırıldı. THY'nin Tel Aviv'e uçmama kararı ise 24 saat uzatıldı.

ABD Federal Havacılık Dairesi (Federal Aviation Administration-FAA) Amerikan havayolu şirketlerine bağlı uçakların İsrail'e uçmasına getirdiği yasağı kaldırdı. FAA önceki gün başlattığı uçuş yasağı kararına gerekçe olarak Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket isabet etmesini göstermiş ve yasağı 24 saat daha uzatarak 48 saate çıkarmıştı.

FAA, Türkiye saati ile 07.00'da yaptığı açıklama ile Amerikan havayolu şirketlerine bağlı uçakların İsrail'e uçmasına getirdiği yasağı kaldırdığını duyurdu.

Yasağa tepkiler geri adım attırdı

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Amerikan havayolu şirketlerine İsrail'e uçuş yasağı getirmesi, ABD'deki bazı çevrelerde tepki toplamış, özellikle bazı Cumhuriyetçi isimler ve Yahudi lobisi, bu karara sert eleştiriler yöneltmişti. Bir Cumhuriyetçi senatör, ABD Başkanı Barack Obama'yı İsrail'e "ekonomik boykot" uygulamakla suçlarken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise senatörün açıklamasını "saçma ve kırıcı" olarak niteledi.

2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin olası adayları arasında anılan senatör Ted Cruz, oldukça sert suçlamalar içeren bir açıklama yayımlayarak, ABD Başkanı Barack Obama'yı, “İsrail'e ekonomik boykot uygulamak için, federal bir kurum olan FAA'yi kullanmakla” suçlamıştı.

Yasağı eleştiren bir diğer isim olan New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg de tepkisini İsrail'e uçarak göstermişti.

İsrail havayolu şirketi El Al ile seyahat ederek, Amerikan havayolu şirketlerinin uçmasının yasak olduğu Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na inen Bloomberg, burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı.

Bloomberg, İsrail'e varışının ardından yaptığı açıklamada, "havaalanının güvenli olduğunu ve buraya uçuşları durdurmanın İsrail'e zarar verirken, Hamas'ı ödüllendirdiğini" savundu. Bloomberg, ABD'nin kararını "aşırı tepki" olarak niteledi.

ABD'deki en büyük Yahudi kuruluşu ve Kongre üzerinde önemli etkiye sahip AIPAC da, "Şu anda İsrail'e uçuşları yasaklayarak tümüyle yanlış mesaj vermenin zamanı değil" açıklamasında bulundu.