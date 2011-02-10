-ABD, İSRAİL'E GARANTİ VERDİ WASHINGTON (A.A) - 10.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Mısır'daki protestolarla ilgili açıklamasında, ''İsrail'in tehlikede olmamasını sağlayacakları'' yorumunda bulundu. Bakanlığın ''iki numaralı ismi'' James Steinberg, Kongre'nin dış ilişkiler komitesindeki konuşmasında, ''ABD, Mısır'daki olayların İsrail ve bölge için yeni bir tehlike yaratmaması için gerekeni yapacaktır'' ifadesini kullandı. Steinberg, ''İsrail sınırındaki siyasi değişimlerin İsrail ve bölge için yeni tehlikeler yaratmamasını sağlamaya kararlı olduklarını'' da kaydetti. -ÖNLEM VE HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLÜYOR Gün boyu toplantısını sürdürmekte olduğu belirtilen Mısır Yüksek Askeri Konseyi'nin, Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetler komutanı Hüseyin Tantavi başkanlığındaki toplantılarında, "ulusun korunması için gereken önlemler ve hazırlıkları görüşmekte olduğu" bildirildi. Mısır resmi televizyon kanalının haberinde, toplantıda Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını talep eden halkın taleplerini de ele alındığı ifade edildi. -NBC: MÜBAREK BU AKŞAM GÖREVİNDEN AYRILACAK NBC televizyonu da, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bu akşam görevinden ayrılacağını öne sürdü. Amerikan televizyonunun haberine göre Mübarek, yönetimine karşı protestoların sürmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığından istifa edecek. NBC'nin çalışanı Richard Engel da 2 bağımsız kaynağın, Mübarek'in bu akşam istifa edeceğini doğruladığını söyledi. Kahire'de Mısır hükümetinin bir üyesi de, Reuters'a yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanının görevinde kalıp kalmayacağı yönündeki kararın "saatler içinde" verileceğini kaydetti.