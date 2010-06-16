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Dünya

ABD, İsrail'den yana

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un "Gazze filosu" konusunda önerdiği, BM soruşturma komisyonuna Güvenlik Konseyi'nde 15 üyeden bir tek ABD'nin destek vermediği bildirildi.

16 Haziran 2010 03:00

T24- Kongre konularında uzmanlaşmış Politico sitesi, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un "Gazze filosu" konusunda önerdiği, Türkiye'nin de ısrarla talep ettiği, BM soruşturma komisyonuna Güvenlik Konseyi'nde 15 üyeden bir tek ABD'nin destek vermediğine dikkat çekti.


Politico, BM Güvenlik Konseyi'nin Ortadoğu'daki durumunu ele alındığı oturumunda, üyeleri BM Genel Sekreterince görevlendirilecek soruşturma komisyonunu kurulmasına 15 üyeden 14'ünün destek ifade ettiğini bildirdi.


Bu arada, İsrail medyasınca da yansıtılan haberde BM soruşturmasından yana olanların, bu konudaki kararın, ABD'nin veto hakkını kullanabileceği Güvenlik Konseyince alınmaması, bunun yerine BM Genel Sekreterinin bir soruşturma ekibini kurmaya izin verilmesi gerektiğini savundukları belirtilirken bir Amerikan yetkilisine dayanılarak "Washington'un, İsrail'in, BM'de haksızlığa uğramamasını sağlayacağı" da kaydedildi.

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