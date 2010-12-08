ABD, İsrail'den vazgeçti

T24- Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'i n Batı Şeria'daki yerleşim inşaatlarını durdurmasını sağlamaya yönelik çabalarından vazgeçtiklerini açıkladı. Washington, Orta Doğu görüşmelerinin yeniden başlayabilmesini sağlamak için, İsrail'le bu konuda müzakereler yürütüyordu.



Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim inşaatlarına getirdiği 10 aylık moratoryumun süresinin dolması üzerine, Eylül ayında görüşmelerden çekilmişti.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, BBC'ye, işgal altındaki topraklarda sürdürülen inşaatların belli bir süre durdurulması için İsrail nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyledi.



'İsrail barışı reddetti'





Ancak aynı yetkili, bunun Washington'un barış görüşmelerine tekrar başlanmasını sağlama çabalarından vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirtti.



AFP ajansına konuşan bir Filistinli yetkili ise, "İsrail barışı reddetme yolunu seçti" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Amerikalılarla yaptıkları görüşmelerin, Washington'un dikkatinin Wikileaks adlı internet sitesinin Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri yayımlaması ve Kore yarımadasındaki gerginliğe kaydığı için ertelendiğini söyledi.

Fakat Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü PJ Crowley, bunu reddetti ve doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamak için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Filistinliler, müzakere masasına dönmek için İsrail'in Yahudi yerleşimi inşaatlarını durdurmasını şart koşuyor. İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmişti.

O tarihten beri, bu topraklarda 100'den fazla Yahudi yerleşimi inşa edildi. Yaklaşık 500 bin Yahudi'nin yaşadığı bu yerleşimler, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Ancak İsrail bunu reddediyor.

Batı Şeria'da ise 2,5 milyon Filistinli yaşıyor.