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Dünya

ABD İSRAİL SORUŞTURMASINI TARAFSIZ BULDU WASHINGTON (A.A)

25 Ocak 2011 00:26

-ABD İSRAİL SORUŞTURMASINI TARAFSIZ BULDU WASHINGTON (A.A) - 24.01.2011 - ABD, İsrail'in Mavi Marmara gemisi baskınına ilişkin soruşturmasının "inandırıcı ve tarafsız" olduğunu öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, "İsrail tarafından yapılan şeffaf, tarafsız ve inandırıcı bir soruşturmanın ürünü olan bu raporun bağımsız olduğunu düşündüklerini" iddia etti. İsrail donanmasının 31 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında seyreden Mavi Marmara gemisine düzenlediği, 9 Türk'ün öldüğü askeri operasyonu soruşturmak üzere İsrail hükümeti tarafından oluşturulan, başkanlığını eski yargıçlardan Yaakov Turkel'in yaptığı komisyon ilk raporunu dün açıklamıştı. Raporda, İsrail askerlerin tavrının uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğu ileri sürülüyor.  

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