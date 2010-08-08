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Dünya

ABD İSRAİL HÜKÜMETİNİ ÖFKELENDİRDİ KUDÜS (A.A)

08 Ağustos 2010 17:18

-ABD İSRAİL HÜKÜMETİNİ ÖFKELENDİRDİ KUDÜS (A.A) - 08.08.2010 - ABD'nin İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eylat beldesine seyahat edecek vatandaşlarını uyarması İsrail'i öfkelendirdi. İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail hükümetinin, ABD'nin seyahat uyarısını Ürdün'ün Akabe kenti için yapması gerektiğini savunduğu belirtildi. Gazete, İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov'in, ABD Dışişleri Bakanlığının 5 Ağustosta yaptığı seyahat uyarısı konusunu ülkedeki Amerikan Büyükelçisi James Cunningham'a bu hafta iletmesinin beklendiğini yazdı. ABD'nin internet üzerinden yaptığı seyahat uyarısında, "Eylat ve Akabe bölgelerine bir süre önce roket saldırıları düzenlendiği" belirtilerek, "Eylat ve İsrail'in güneyindeki Amerikan vatandaşlarına, en yakın bomba sığınağının yerini öğrenmeleri" tavsiyesinde bulunulmuştu.

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