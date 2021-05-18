ABD: İsrail'den AP ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu binanın vurulmasıyla ilgili ek bilgi aldık

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail'den Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera'nın bulunduğu binanın vurulmasıyla ilgili istedikleri ek bilgiyi aldıklarını söyledi. Blinken, aldıkları bilgi hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de AP ve Al Jazeera ofislerinin bulunduğu binanın vurulmasıyla ilgili "Bu soru üzerine İsrail'den daha fazla bilgi aldık. Anladığım kadarıyla istihbarat kanalları üzerinden bilgi aldık ve bu konuda daha fazla detay veremem" dedi.

Blinken dün, AP ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının Gazze bürolarının bulunduğu binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair kanıt talep ettiğini, ancak İsrail'in kanıt sunmadığını ifade etmişti.

İsrail cumartesi günü binayı önceden uyarı yaptıktan sonra vurarak yıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, CBS'e yaptığı açıklamalarda binanın "meşru bir hedef olduğunu" ve bilgilerin gerekli istihbarat kanallarından geçirildiğini ifade etmişti.

Washington'un eski İsrail Büyükelçisi, Netanyahu'nun danışmanı olan Ron Dermer, ABD'ye gerekli kanıtları sunduklarını söyledi.