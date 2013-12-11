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Dünya

ABD, radikal İslamcılar güçlenince Suriye'ye silah dışı yardımı durdurdu

ABD'nin ardından İngiltere benzer bir karar alarak, Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflere silah dışı yardımı durdurdu

11 Aralık 2013 22:06

Ekim ayında ilk defa Hürriyet’in duyurduğu, ABD’nin Suriyeli muhaliflere silah dışı yardımı durduğu haberini Washington Yönetimi resmen doğruladı. ABD'nin ardından İngiltere de aynı doğrultuda bir karar aldığını duyurdu.

Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberine göre, Washington Yönetimi, ABD’nin Suriye’de Esad Rejimi’ne karşı savaşan Yüksek Askeri Konsey’e (SMC) giden silah dışı yardımları durduğu haberini resmen doğruladı. Konuyla ilgili ilk açıklama, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği adına bir sözcü, Reuters’a yaptığı açıklamada, radikal İslamcı grupların Kuzey Suriye’de bazı önemli noktaları ve SMC’ye ait bazı merkezleri ele geçirmesi sonrası silah dışı yardımın durdurulduğunu söyledi. Sözcü, insani yardımların ise devam edeceğini söyledi.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin konu hakkındaki açıklamaları şöyle:


Atme'yi eke geçirdikleri için

 

“İslami Cephe güçlerinin (El Kaide bağlantılı ISIS yerine bu terimi tercih etti) SMC’ye ait Atme’deki (Reyhanlı’nın karşısındaki sınır kasabası) genel merkez ve depoları ele geçirdiğini belirten haberleri gördük ve açıkçası bundan endişeliyiz. Bu durumun sonucunda, ABD, Kuzey Suriye’ye giden silah dışı yardımların tümünü durdurdu. Suriye halkına yapılan insani yardımlar ise bu durdurmadan etkilenmedi.

 

Envanter için çalışıyoruz

 

General Salim İdris ve SMC ile SMC’ye daha önce sağlanan ekipman ve yardımların envanteri konusunda çalışıyoruz. SMC’ye desteğimiz herkesçe bilinmekte ve bu uzun süredir de devam etmektedir.

 

İngiltere de kesti

 

ABD'nin ardından İngiltere de benzer bir karar alarak, Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflere silah dışı yardımı durdurdu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir sözcü, AFP'ye, "Durum netleşmeden herhangi bir malzeme göndermeyi planlamıyoruz" dedi.

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