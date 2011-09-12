-''ABD, İslam ile savaşmayacak'' WASHINGTON (A.A) - 12.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkesinin hiçbir zaman İslam veya başka bir dinle savaşmayacağını söyledi. New York'taki anma törenlerinin ardından Washington'da konuşma yapan Obama, kendisinden önceki başkan George W. Bush'un sözlerine atıfta bulunarak, ABD'nin 11 Eylül sonrasında İslam dinini hedef almadığını vurguladı. Obama, ''11 Eylül'den sonra Başkan Bush, bugün bizim söylediğimiz şeyi açıkça ortaya koymuştu. ABD, İslam'a ya da başka bir dine karşı savaş açmayacak'' dedi. 11 Eylül günü uçakların düştüğü 3 noktayı da ziyaret eden Obama, buradaki anıtlara çiçek bıraktı. Obama, ''Geçen 10 yıl gösterdi ki; Amerika, korkuya teslim olmadı. Bundan yıllar sonra Amerikalılar, bu anıtları ziyaret edecek ve köleliğin, iç savaşın, ekmek kuyruklarının, faşizmin, ekonomik çöküşün, ayaklanmaların, Komünizmin, ve evet terörizmin üstesinden geldiğimizi hatırlayacaklar'' diye konuştu.