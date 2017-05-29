T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: IŞİD'le mücadelede sivil ölümleri hayatın bir gerçeği

ABD, geçen hafta Musul'da en az 105 sivil öldüğünü kabul etmişti

29 Mayıs 2017 21:31

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadele hız kazanırken, sivil ölümlerinin "hayatın bir gerçeği" olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

James Mattis, bölgede masumların ölmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama sivil ölümlerinin, "böyle bir durumda hayatın bir gerçekliği" olduğunu açıkladı.

CBS televizyonuna konuşan Savunma Bakanı ayrıca, mücadelenin yıpratma taktiklerinden, "imha taktiklerine" dönüştüğünü ifade etti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de sivil ölümlerinin son dört haftada ABD liderliğindeki koalisyonun IŞİD operasyonlarını başlattığı 2014'ten bu yana zirveyi gördüğünü duyurmuştu.

Gözlemevi, 23 Nisan ile 23 Mayıs arasında 36'sı kadın ve 44'ü çocuk olmak üzere, 225 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

'Trump Pentagon'un yetkilerini artırdı'

Koalisyonun Suriye hükümetinin rızası olmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları, sivil ölümleri gerekçesiyle uzun süredir Şam'ın yanında, Suriye'nin mütteffikleri Moskova ile Tahran tarafından eleştiriliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Suriye ve Irak'taki operasyonlar sonrası sivil ölümlerde keskin bir artış oldu.

Mattis, Trump'ın Pentagon'a IŞİD karşıtı askeri operasyonlar için daha geniş yönetimsel yetkiler verdiğini de belirtti.

Şam yakınlarında bir mezarlıkta kaybettikleri yakınlarını ziyaret eden iki çocuk

Trump'ın seçim kampanyasında, IŞİD'le mücadele dış politikalara ilişkin vaatlerin merkezindeydi.

Yedi yılda 500 bin ölüm

Mart ayında ABD, Suriye'nin Halep kentindeki bir camiye hava saldırısı sonucu 300 sivilin ölümüne neden olmakla suçlanmıştı. Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki Musul kentinde de iki farklı olay sonrası aynı suçlamaların hedefi olmuştu.

ABD geçen hafta Musul'daki hava saldırılarından birinde, en az 105 Iraklı sivilin öldüğünü kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yedinci yılındaki Suriye iç savaşının şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişiyi öldürdüğünü söylüyor.

 

 

ETİKETLER

abdsivil ölümleriışidJames Mattis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24