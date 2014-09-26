ABD IŞİD'in valisini öldürdü

Terör örgütü IŞİD'in sözde Kerkük Valisi Nime Nayıf ile sözde Kerkük askeri sorumlusu Abu Abid'in, ABD savaş uçaklarının saldırısında öldüğü bildirildi.

Havice Polis Müdürlüğü yetkilisi Kazım Muhammet, yaptığı açıklamada, Suriye'nin Rakka kenti ile Musul'dan gelen IŞİD heyetinin, Kerkük'ün 15 kilometre güneyindeki Beşir köyünde buluşması sırasında ABD savaş uçaklarının saldırı düzenlediğini söyledi.

Muhammet, saldırıda IŞİD'in sözde Kerkük Valisi Nayıf ile sözde Kerkük askeri sorumlusu Abid'in öldürüldüğünü ifade etti.

Sivil kayıp açıklaması

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarında sivil kayıpların bulunduğuna iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.

Şu ana kadar iddialara yönelik "inandırıcı" bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Kirby, "Bazı ölümlerin olduğuna yönelik haberlerden bilgimiz var. Bunları inceliyoruz. Operasyonel kanallar vasıtasıyla bu iddiaları güçlü kılacak herhangi bir inandırıcı raporlara sahip olmadığımızı eklemek isterim. Bunları ciddi bir şekilde inceliyoruz, bu haberlerin farkındayız ve araştıracağız" diye konuştu.

500 asker gönderilecek

Kirby, bir soru üzerine "yaklaşık 500 Amerikan askerinin bölgeye gideceğini" kaydetti. Bu askerlerin 200'ünün Irak'a geçeceğini belirten Kirby, askerlerin Bağdat ve Erbil'deki ortak askeri operasyon merkezlerinde bulunacağını bildirdi. Kirby, "Irak'a giden askerlerin ABD Başkanı Barack Obama'nın 10 Eylül'de açıkladığı bu ülkeye gidecek askerlerin bir parçası olduğunu" hatırlattı.

Geri kalan 300 askerin bölgede olacağını ancak bu askerlerin de Irak'a gitmesi gibi bir planın bulunmadığını vurgulayan Kirby, bu askerlerin nerede konuşlanacaklarının detayını basınla paylaşmayacaklarını dile getirdi.