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Dünya

ABD: IŞİD'in roket uzmanı öldürüldü

Cesim Hatice'nin insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda öldüğü iddia edildi

03 Nisan 2016 20:29

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Steve Warren, IŞİD'in roket uzmanı Cesim Hatice öldürüldüğünü açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Irak’ın başkent Bağdat’ta konuşan Warren, Khadijah'ın insansız hava aracıyla düzenlenen operasyon sonucunda öldürüldüğünü ifade etti. Warren, Khadijah'ın IŞİD'in Musul'un Mahmur ilçesindeki ABD’ye ait gizli üsse düzenlediği saldırının sorumlusu olduğunu da belirtti.

Mahmur'da mart ayında düzenlenen saldırıda bir ABD askeri hayatını kaybetmişti.

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