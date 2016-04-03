ABD: IŞİD'in roket uzmanı öldürüldü

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Steve Warren, IŞİD'in roket uzmanı Cesim Hatice öldürüldüğünü açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Irak’ın başkent Bağdat’ta konuşan Warren, Khadijah'ın insansız hava aracıyla düzenlenen operasyon sonucunda öldürüldüğünü ifade etti. Warren, Khadijah'ın IŞİD'in Musul'un Mahmur ilçesindeki ABD’ye ait gizli üsse düzenlediği saldırının sorumlusu olduğunu da belirtti.

Mahmur'da mart ayında düzenlenen saldırıda bir ABD askeri hayatını kaybetmişti.