ABD: IŞİD'in petrol gelirleri yüzde 30 düştü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinde operasyon sözcüsü Steven Warren, IŞİD’in petrol gelirlerinin yüzde 30 oranında azaldığını söyledi.

CNN Türk’ün haberine göre ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri IŞİD'e yönelik hava saldırıları ve 'Deprem Dalgası 2' adını verdikleri operasyonlar sonucunda terör örgütünün petrolden elde ettiği gelirin yüzde 30 oranında azaltıldığını açıkladı.

ABD Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü Steven Warren “Hava saldırıları IŞİD'in petrol gelirlerini yüzde 30 oranında azalttı" dedi. Warren, IŞİD'in Ekim ayından önce ayda 47 milyon dolar petrol geliri elde ettiğini söyledi.

Operasyonun örgütün petrol ticareti altyapısını hedef aldığını kaydeden Warren, hava operasyonundan önce IŞİD'in günde 45 bin varil petrol üretirken bu rakamın, 34 bine indiğini açıkladı.

IŞİD, Suriye-Libya ve Irak arasında petrol satışında geniş bir alanı kontrol ediyor. IŞİD'in gelir sağladığı kaynakların başında petrol satışı, insan ticareti ve kaçakçılık geliyor.