ABD, IŞİD'i vurmaya devam ediyor

ABD ordusu, Irak'ta Musul Barajı yakınlarındaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü hedeflerine yeni hava saldırıları düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan savaş uçaklarınca düzenlenen 3 yeni hava saldırısında, IŞİD'e ait iki silahlı araç ve bir gözetleme noktasının imha edildiği belirtildi.

Operasyonda görev alan tüm uçaklar daha sonra güvenli biçimde bölgeden ayrıldı.

CENTCOM, ABD ordusunun bugüne kadar Irak genelinde 127 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.