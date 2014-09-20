ABD: IŞİD'i vurmak için harekete geçmeye hazırız

IŞİD'in Suriye 'de Kürtlere yönelik dört bir koldan devam ederken, ABD başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, "Suriye'de IŞİD'e karşı harekete geçmeye hazırız, ne zaman ve nasıl olacağına biz karar vereceğiz" dedi.

ABD daha önce Irak'taki IŞİD mevzularını savaş uçaklarıyla vurmaya başlamış, daha sonra Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde örgüte karşı "çekirdek koalisyon" kurulmasına öncelik etmişti.

Fransa'ya ait savaş uçakları da bugün Irak'taki IŞİD mevzularını vurarak ABD'den sonra örgüte hava operasyonu düzenleyen ilk ülke olmuştu.