ABD: IŞİD'e yönelik saldırılarda siviller ölmüş olabilir



AFP haber ajansına göre, Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD'e yönelik olarak 7, 10 ve 12 Eylül'de düzenlenen saldırılarda sivillerin de hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Açıklamada saldırılarda kaç sivilin öldüğü konusunda ise bir bilgiye yer verilmedi.

10 Eylül'deki saldırı IŞİD'in kalesi sayılan Rakka yakınlarında düzenlenmişti. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasında, "IŞİD'e yönelik saldırı, patlamanın olduğu noktanın yakınlarındaki sivillerin de ölümüne de yol açmış olabilir" denildi. Açıklamanın devamında, 7 ve 12 Eylül'deki saldırılarda Amerikan savaş uçaklarının IŞİD mevzilerini hedef aldığı, bunun hemen öncesinde ise birer sivil aracın saldırı noktalarına hareket ettiği vurgulandı.

ABD iki yıldır Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadele için oluşturulan koalisyon güçlerine öncülük ediyor. Koalisyon güçleri ağırlıklı olarak hava saldırıları düzenliyor.