T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD: IŞİD'e yönelik saldırılarda siviller ölmüş olabilir

AFP haber ajansı, ABD ordusunun Suriye'de IŞİD'e yönelik olarak düzenlenen üç saldırıda sivillerin de yaşamını yitirmiş olabileceğini açıkladığını bildirdi.

14 Eylül 2016 12:32


AFP haber ajansına göre, Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD'e yönelik olarak 7, 10 ve 12 Eylül'de düzenlenen saldırılarda sivillerin de hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Açıklamada saldırılarda kaç sivilin öldüğü konusunda ise bir bilgiye yer verilmedi.

10 Eylül'deki saldırı IŞİD'in kalesi sayılan Rakka yakınlarında düzenlenmişti. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasında, "IŞİD'e yönelik saldırı, patlamanın olduğu noktanın yakınlarındaki sivillerin de ölümüne de yol açmış olabilir" denildi. Açıklamanın devamında, 7 ve 12 Eylül'deki saldırılarda Amerikan savaş uçaklarının IŞİD mevzilerini hedef aldığı, bunun hemen öncesinde ise birer sivil aracın saldırı noktalarına hareket ettiği vurgulandı.

ABD iki yıldır Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadele için oluşturulan koalisyon güçlerine öncülük ediyor. Koalisyon güçleri ağırlıklı olarak hava saldırıları düzenliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AFPABDSuriye IŞİDAmerikan Merkez Kuvvetleri KomutanlığıIŞİDEylülRakkaMerkez Kuvvetleri KomutanlığıAmerikanSuriyeIrak IŞİDDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24