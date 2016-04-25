T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: IŞİD'e siber bombalar atıyoruz!

Siber saldırılarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

25 Nisan 2016 15:19

 ABD Savunma Bakan Yardımcısı Robert Work IŞİD ile yapılan mücadeleye ilişkin ‘’IŞİD’e siber bombalar atıyoruz, bu yöntemi daha önce hiç denemedik’’ ifadesini kullandı. Siber saldırılar, IŞİD komutanlarını taklit ederek, birlikleri havada ve karada savunmasız oldukları noktalara çekiyor ve tuzağa düşürüyor.  

NTV'de yer alan habere göre, ‘Bombalı siber saldırıların’ hedefi sadece terör örgütünün iletişimini sekteye uğratmak değil, aynı zamanda teröristleri yanıltmak.

Elektronik sinyallerin karıştırılması, iletişim araçlarının hack’lenmesinde yeni bir teknoloji olmamakla birlikte ‘siber bombalar’ başarılı olursa, konvansiyonel savaş ve siber savaşın birbirinden ayrılamaz bir ikili olduğu kanıtlanmış olacak.

Siber bombalar, bu sayede ABD birliklerine sahada taktiksel avantajlar sağlayacak.

 

IŞiD son yılların en büyük hedefi

 

IŞİD, çeşitli siyasi ve sosyal olayları genellikle devlet teşkilatlarının sitelerine saldırılar düzenleyerek protesto eden aktivist hacker grubu ‘Anonymous’un ve ABD hükümeti destekli hacker gruplarının son yıllardaki en büyük hedefi olarak ön plana çıkıyor.

ETİKETLER

siber bombaişıdabdsiber saldırısavunma bakanlığıobama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24