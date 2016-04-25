ABD: IŞİD'e siber bombalar atıyoruz!

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Robert Work IŞİD ile yapılan mücadeleye ilişkin ‘’IŞİD’e siber bombalar atıyoruz, bu yöntemi daha önce hiç denemedik’’ ifadesini kullandı. Siber saldırılar, IŞİD komutanlarını taklit ederek, birlikleri havada ve karada savunmasız oldukları noktalara çekiyor ve tuzağa düşürüyor.

NTV'de yer alan habere göre, ‘Bombalı siber saldırıların’ hedefi sadece terör örgütünün iletişimini sekteye uğratmak değil, aynı zamanda teröristleri yanıltmak.

Elektronik sinyallerin karıştırılması, iletişim araçlarının hack’lenmesinde yeni bir teknoloji olmamakla birlikte ‘siber bombalar’ başarılı olursa, konvansiyonel savaş ve siber savaşın birbirinden ayrılamaz bir ikili olduğu kanıtlanmış olacak.

Siber bombalar, bu sayede ABD birliklerine sahada taktiksel avantajlar sağlayacak.

IŞiD son yılların en büyük hedefi

IŞİD, çeşitli siyasi ve sosyal olayları genellikle devlet teşkilatlarının sitelerine saldırılar düzenleyerek protesto eden aktivist hacker grubu ‘Anonymous’un ve ABD hükümeti destekli hacker gruplarının son yıllardaki en büyük hedefi olarak ön plana çıkıyor.