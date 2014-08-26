ABD, IŞİD'e karşı Suriye'de keşif uçuşu mu yapacak?

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü mevzileri üzerinde istihbarat edinmek amacıyla Suriye üzerinde keşif uçuşları düzenlenmesi için yetki verdiği öne sürüldü.

New York Times gazetesinde Savunma Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan yetkililere dayandırılan bir haberde, Pentagon'un Suriye üzerinde insansız hava araçlarını da içeren keşif uçuşları düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Gazeteye göre, Amerikan yönetimi yetkilileri, ABD'nin planlanan uçuşlarla ilgili Esad rejimine bilgi verme niyetinde olmadığını söyledi.

CNN televizyonu da ismini açıklamadığı bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, keşif uçuşlarının her an başlayabileceğini kaydetti. Habere göre, yetkililer, Amerikan ordusu ve istihbarat görevlilerinin IŞİD'in Suriye'deki yönetim kadrosu ve militanlarının yerleriyle ilgili istihbarat topladığını ifade etti.

AP ajansı da bir yetkiliye dayanarak, yönetimin Suriye'den güvenilir istihbarata ihtiyaç duyduğunu ve keşif uçuşlarının bu yolda önemli bir araç olarak görüldüğünü bildirdi. Beyaz Saray, Obama'nın Suriye içerisinde askeri bir eyleme geçilmesine şu ana kadar onay vermediğini belirtse de Obama'nın bu adımı atabilmesinden önce IŞİD militanları üzerinde ilave istihbaratın gerekli olacağı yorumları yapılıyor.

Medyada yer alan yorumlarda, Obama'nın Suriye üzerinde keşif uçuşları için yetki vermesinin, bu ülkede IŞİD'e karşı olası hava saldırılarının bir habercisi olabileceği ifade ediliyor.

Suriye'de IŞİD'e karşı askeri seçenekler hazırlanıyor

Bu arada Pentagon yetkililerinin, Başkan Obama'ya sunmak üzere, Suriye'de IŞİD'e karşı hava saldırıları da dahil bazı olası askeri seçenekler üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'nin sözcüsü Albay Ed Thomas, "Dempsey'nin, Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile IŞİD'in hem Irak hem de Suriye'de üzerine gidilmesi için hava saldırıları da dahil çeşitli askeri araçları içeren seçenekler hazırladığını" dile getirdi.

Beyaz Saray'dan keşif uçuşları konusunda yorum yok

Öte yandan, Beyaz Saray, Obama'nın Suriye üzerinde keşif uçuşları için yetki verdiği haberlerine ilişkin bir yorum yapmadı.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, söz konusu haberlerle ilgili olarak, "İstihbarat ve operasyonel konular hakkında yorum yapmayacağız" ifadesini kullandı.

Hayden, şunları söyledi:

"Söylemekte olduğumuz gibi, elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Başkan (Obama), şu anda ilave askeri eyleme geçme yönünde bir karar almamış olsa da halkımızın korunmasına yönelik merkezi misyon söz konusu olduğunda seçeneklerimizi coğrafi sınırlarla kısıtlamayız."