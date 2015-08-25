ABD: IŞİD'e karşı operasyonların teknik müzakereleri sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ile IŞİD karşıtı operasyonlara yönelik anlaşmanın teknik müzakerelerinin tamamlandığını açıklamasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında, anlaşmaya varıldığını doğrulamadı ancak görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Earnest, anlaşmaya varıldığını doğrulamadı ancak görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Josh Earnest, günlük brifinginde basın mensuplarına 'ABD ve Türkiye arasındaki koordinasyonu derinleştirecek anlaşmalarla ilgileniyoruz' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile IŞİD karşıtı operasyonlara yönelik anlaşmanın teknik müzakerelerinin tamamlandığını açıklamıştı.