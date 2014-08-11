ABD, IŞİD'e karşı Irak'taki Kürtleri silahlandırdı mı?

ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı kullanmaları için Irak'taki Kürtlere silah temin etmeye başladığı ileri sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Mesut Barzani geçtiğimiz gün, "Dostlarımızdan istediğimiz destek sağlamaları ve terörist grupları yenmemizi sağlayacak silahları elde etmemizde bizimle işbirliği yapmaları" diyerek kendilerine silah yardımı yapılması gerektiğini söylemişti.

Silahların halihazırda hangi kurum tarafından temin edildiği konusunda bilgi vermeyen kaynaklar, sadece silahların Pentagon tarafından gönderilmediğini söyleyebileceklerini kaydetti.

Ancak adlarının açıklaması istemeyen Amerikalı üst düzey yetkililer, hükümetin, Kürtlerin silahlandırılması için Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) yetki vermeye hazırlandığını iddia etti.

Daha önce de ABD ordusunun, Iraklıların ellerindeki silahları IŞİD'e karşı mücadele eden Peşmergelere devretmesi için yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), geçmişte çeşitli ülkelerde benzeri silahlandırma operasyonları düzenlemişti.(AA)