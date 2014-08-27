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Dünya

ABD: IŞİD'e karşı Esad ile işbirliği yok

Beyaz Saray: ABD politikası gereği, Esad rejimini Suriye'nin lideri olarak tanımıyoruz

27 Ağustos 2014 10:05

Beyaz Saray, IŞİD terör örgütünün oluşturduğu tehdide karşı koyma çabasını Esad rejimiyle koordine etme yönünde bir planlarının olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ABD Başkanlık uçağı Air Force One'de basın brifingi düzenledi.

Esad rejiminin ABD'ye Suriye'de tek taraflı bir askeri operasyona girişmemesi yönünde tehdit içeren uyarısına dair bir soruyu da yanıtladı.

Earnest, ABD politikası gereği, Esad rejimini Suriye'nin lideri olarak tanımadıklarını ve bu politikayı değiştirme yönünde bir planlarının da bulunmadığını belirtti.

Sözcü Earnest, "Bu terör tehdidini değerlendirirken Esad rejimiyle koordine etme yönünde de bir plan yok" ifadesini kullandı.

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