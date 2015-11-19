ABD IŞİD'e ait 116 petrol tankerini vurdu

Paris saldırısının ardından ABD ve Rusya IŞİD’e yönelik operasyonlarına hız kazandırdı. ABD yaptığı açıklamada IŞİD’e ait 116 petrol tankerinin vurulduğunu belirtti, Rusya IŞİD’in petrol kaynakları için ‘serbest ava’ çıktığını duyurdu. Örgüt sadece Suriye’nin Deyir Ezzor bölgesinden günde 1.5 milyon dolarlık petrol satışı yapıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Antalya’da düzenlenen G20 zirvesinde IŞİD’in finansal kaynaklarına dikkat çekmesinin ardından gözler tekrar bölgeye çevrildi. Terör örgütünün en büyük gelir kaynağı olarak bilinen petrole yönelik Rusya ve koalisyon güçlerinin hava saldırıları etkili olmaya başladı.

Serbest ava çıkıldı

IŞİD'in petrol kaynaklarına karşı düzenlenen hava saldırılarına karşı açıklamalarda bulunan Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Daire Başkanı General Andrey Kartapolov, “Suriye’de bulunan SU-34 savaş uçağı pilotlarına petrol yüklü tankerleri gördüğünüz yerde izin almaya gerek duymaksızın imha edin emrini verdik. Şu andan itibaren İŞİD’e finansman sağlayan bu yolun kapatılması için pilotlarımız serbest ava çıkmıştır” dedi.

IŞİD nereleri kontrol ediyor?

1.5 milyon dolarlık satış

Financial Times’ın (FT) haberine göre örgüt sadece Suriye’nin doğusunda bulunan Deyir Ezzor bölgesinden günde 1.5 milyon dolarlık petrol satışı yapıyor. Bu ticarette örgüte sivillerin de yardım ettiği biliniyor.

116 tanker imha edildi

Suriye’nin petrolce zengin El-Tanak bölgesinde yaşayanlardan biri FT’ye, “Hava saldırıları bazen birkaç saat içinde 20’yi buluyor” dedi. ABD’li yetkililerin verdiği bilgilere göre son birkaç günde IŞİD’in 116 petrol tankeri imha edildi.