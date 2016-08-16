ABD: IŞİD'den alınan Menbiç'teki operasyonlar Türkiye'yle taahhütlere bağlı yürütülecek

ABD, IŞİD'in fiili başkenti Rakka'ya iki saat mesafedeki Menbiç’in ana bileşenini PYD’nin silahlı gücü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nce (SDG) alınınca, Türkiye'nin PYD’nin bölgeden çekilmesini istemesinin ardından ABD'den de açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Fırat'ın batısındaki Menbiç'in DAEŞ'ten alınmasına yönelik operasyonları ABD ile Türkiye arasındaki taahhütlere bağlı şekilde yürüteceklerini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kasabasının DAEŞ'in elinden alınması ve sonrasında atılacak adımlara yönelik soruları yanıtladı.

Menbiç'teki operasyonların DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasının yanında kentin kontrolü ile yönetiminin de yerel halka bırakılması amacıyla yapıldığını açıkça belirttiklerini vurgulayan Galloway, DAEŞ'in kette kalan savaşçıları ile onlarla savaşan yerel güçler göz önünde bulundurulduğunda Menbiç'te çok değişken bir durum bulunduğuna dikkati çekti.

Hürriyet'teki habere göre, Galloway şunları kaydetti:

"Suriye Arap Koalisyonunun, Menbiç'in DAEŞ'ten kurtarılmasına dönük uzun ve zorlu bir savaşın sonuna yaklaştığını düşünüyoruz. Güçlerin son konuşlandırılması Suriye Arap Koalisyonu ve Suriye Demokratik Güçleri'nin komutasında yapılıyor. Herhangi bir takvime dair spekülasyonda bulunmayacağız."

ABD Dışişleri: Menbiç'i yerli Arap halkı tekrar kuracak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Menbiç'in terör örgütü IŞİD'den alınmasının ardından, şehirde Arapların kalacağı ve Kürtlerin ise bölgeden ayrılacaklarının kendilerine taahhüt edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, Menbiç'in IŞİD'den kurtarılmasından sonra atılacak adımlara yönelik, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Menbiç'in IŞİD’den kurtarılması için verilen mücadelede yer alan Arapların bu ilçeden insanlar olduğuna dikkat çeken Trudeau, “Araplar evlerini IŞİD’den geri almak için savaşıyorlar” dedi.

Trudeau, “Kürtler ise Suriyeli Demokratik Güçler içerisinde önemli bir yere sahip” ifadesini kullanarak, “Bununla birlikte, yerli Arapların bölge temizlendikten sonra şehri kurma ve restore etme hakkına sahip oldukları yönünde Kürt liderlerden teminat aldık” diye konuştu.

Menbiç'in IŞİD’den kurtarılmasının bölgesel anlamda stratejik önemine de değinen Trudeau, şunları kaydetti:

“Menbiç'in temizlenmesi, IŞİD’in Irak ve Suriye’de kontrol ettiği topraklarla bağlantısını sağladığı ve savaşçı, para, silah ve ihtiyaçlarını burası sayesinde getirip götürdüğü önemli bir yolun kesilmiş olmasını sağlayacak. Şehrin temizlenmesi Rakka’nın izole edilmesi ve DAEŞ’in Suriye’den temizlenmesi adına da önemli bir adım olacaktır.”

Trudeau, Menbiç operasyonunun, koalisyon güçlerinin IŞİD’in Türkiye’ye olan tehdidini azaltmak için yaptığı diğer operasyonlarla uyum içinde olduğunu ve Mara hattındaki muhalifleri desteklediğini söyledi.

Sözcü Trudeau, Menbiç'İN 35 bin ila 40 bin arasında olduğunu tahmin ettikleri nüfusunun ise IŞİD’den kurtulacağına dikkat çekti.

Washington yönetimi, PYD'nin, bazı yerel Arap unsurlarla Fırat nehrinin batısında operasyonlara katılması gerektiğinde ısrarcı olmuştu. Örgütün Suriye'de uygulamaya koymak istediği planlar konusunda Washington'u uzun süredir uyaran Ankara ise müttefiklik ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı. ABD yönetimi, Fırat'ın batısındaki Menbiç'in IŞİD'den alınmasının ardından operasyonlara katılan PYD'nin ilçeyi terk edeceğine dair Türkiye'ye güvence vermişti.

ABD Savunma Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Suriye'de Menbiç ilçesinin terör örgütü IŞİD'den temizlenmesine yönelik operasyona katılan güçleri tebrik etti ve Türkiye'ye operasyonlara destek verdiği için şükranlarını bildirdi.

Carter, Menbiç'in IŞİD'den alınması hakkında yazılı açıklama yayımladı.

"Menbiç halkı, Menbiç Askeri Konseyi, Suriye Arap Koalisyonu ve Suriye Demokratik Güçlerini IŞİD'in nefret dolu yönetiminden kurtarılmasındaki başarılarından dolayı tebrik ederim" ifadesini kullanan Carter, uluslararası koalisyonun destek verdiği operasyonun başarısının DAEŞ karşıtı mücadelede önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Carter, "Menbiç , Suriye ve Irak'a giren IŞİD savaşçıları ile müttefiklerimize, ortaklarımıza ve kendi ülkemize saldırı planlayan örgütün dış unsurları için önemli bir transit noktasıydı" ifadesine yer verdi.

Carter, şöyle devam etti:

"Menbiç'teki başarı aynı zamanda Rakka'nın artan izolasyonunu güçlendirmeye yardım edecek ve Suriye'de bir sonraki amacımız olan DAEŞ'in Rakka'daki kontrolünü kırmamıza imkan verecek. Ayrıca, bu vesileyle Türk hükümetine bu hayati operasyona verdikleri destekten dolayı da şükranlarımı sunmak istiyorum."

Carter, evlerini ve mahallelerini yeniden kuracak Menbiç halkı için bundan sonra işin zorlu kısmının başladığını belirterek, koalisyon ortaklarından Menbiç halkına bu konuda yardım etmelerini istedi. Carter, koalisyonun yetkin ve motive yerel güçlerle IŞİD'i yenmek için çalışmasını sürdüreceğini kaydetti.

Suriye'nin Halep ilinin kuzeydoğusundaki Menbiç ilçesi, geçen hafta Suriye Arap Koalisyonu (SAK) ve PYD'nin içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildi. SAK ve PYD güçleri, IŞİD kontrolündeki Menbiç'e yönelik operasyonu mayıs sonunda başlatmıştı. Fırat'ın batısından ilerleyerek çok sayıda köyü ve beldeyi ele geçiren SAK ve PYD güçleri, yaklaşık 2 aydır ilçeyi kuşatma altında tutuyordu.

Washington yönetimi, Menbiç'in alınması için PYD'nin bazı yerel Arap unsurlarla Fırat nehrinin batısında operasyonlara katılması gerektiğinde ısrarcı olmuştu. Örgütün Suriye'de uygulamaya koymak istediği planlar konusunda Washington'u uzun süredir uyaran Ankara ise müttefiklik ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı. ABD yönetimi, Fırat'ın batısındaki Menbiç'in IŞİD'den alınmasının ardından operasyonlara katılan PYD'nin ilçeyi terk edeceğine dair Türkiye'ye güvence vermişti.