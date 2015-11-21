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ABD: IŞİD taraftarları günde 90 bin tweet paylaşıyor, gençleri savaşmaya davet ediyor

"Suriye'de IŞİD'i doğudan, kuzeyden ve güneyden sıkıştırıyoruz"

21 Kasım 2015 17:14

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, IŞİD taraftarlarının her gün sosyal medyada 90 bin tweet paylaştığını ve gençleri kendileri için savaşmaya davet ettiğini söyledi.

Antony Blinken, İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Ekonomi ve Enerji Zirvesi'ndeki konuşmasında IŞİD'e karşı savaşta daha kararlı hale geldiklerini söyledi. 65 ülkenin IŞİD'e karşı savaşan koalisyonda yer aldığına belirten Blinken, şimdiye dek koalisyon tarafından 8 bin 200 hava saldırısının gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

 

"Suriye'de IŞİD'i doğudan, kuzeyden ve güneyden sıkıştırıyoruz"

 

Blinken, Irak'ta IŞİD'in kontrol ettiği bölgenin yüzde 40'ının geri alındığını kaydetti. Koalisyonun Suriye-Türkiye sınırının yüzde 85'inden IŞİD'ten temizlendiğini aktaran Blinken, "Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz hava operasyonları ve karadan yürütülen çalışmalar, geri kalan 70 mil uzunluğundaki yüzde 15'lik kesimi IŞİD'ten temizlemeye yardımcı olacak. Hem Irak hem de Suriye'de IŞİD'i doğudan, kuzeyden ve güneyden sıkıştırıyoruz" diye konuştu.

Blinken, ABD'nin 45 uluslararası ortağıyla şüpheli teröristleri saptamak ve takip etmek amacıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin en stratejik ortak olarak IŞİD'e karşı tutuklama ve gözaltı sayılarını artırdığını ve sınır güvenliğini sağlama yönünde önemli adımlar attığını kaydetti.

 

“Sosyal platformlar IŞİD karşıtı mesajlarla domine edilmiş durumda”

 

Blinken, sosyal medyadada IŞİD'e karşı önlemler alındığını ifade ederek, IŞİD taraftarlarının her gün sosyal medyada 90 bin tweet paylaştığını ve gençleri kendileri için savaşmaya davet ettiğini belirtti.

Blinken, "Sosyal medyada ve basında buna karşı bu teröristlerin din kardeşlerine ve diğer herkese nasıl davrandığını göstererek bir savaş veriyoruz. 14 ay önce IŞİD, yüzde 80-90 oranında taraftarla sosyal medyayı domine ediyordu. Bu tamamen değişti. Şimdi sosyal platformlar IŞİD karşıtı mesajlarla domine edilmiş durumda" diye konuştu.

 

“Günde 1 milyon dolar gelir ediyor”

 

IŞİD'in petrol ve doğalgazdan her gün 1 milyon dolar gelir elde ettiği bilgisini veren Blinken, bu gelirin kendi kontrol ettiği alandan geldiğini ve koalisyonun bu ticareti durdurmayı hedeflediğini kaydetti. Blinken IŞİD'in elde ettiği para ile insanları katlettiğini belirtti.

Koalisyonun şimdiye kadar 2 bin mobil petrol rafinerisini imha ettiğini ve tahsilat noktalarını kontrol altına almaya çalıştığını anlatan Blinken, ayrıca Irak güçleriyle ortak operasyonlar sonucunda Baiji rafinerisi ve bazı petrol sahalarını geri alındığını söyledi.

Viyana'da geçen hafta İran ve Rusya dahil tüm tarafların 1 Ocak'tan itibaren resmi barış görüşmelerinin başlamasına karar verdiklerini belirten Blinken, 6 ay içinde güvenilir ve kapsayıcı yönetimin sağlanmasını ve adil bir seçimin 18 ay içerisinde gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyledi.

 

 

 

 

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