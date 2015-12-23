ABD, IŞİD operasyonlarının faturasını açıkladı

ABD, IŞİD’e karşı verilen savaşı kazanabilmek için her gün 11 milyon dolar para harcıyor ve en büyük gideri hava saldırıları oluşturuyor.

Pentagon, IŞİD ile mücadelenin faturasını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre ABD, IŞİD ile mücadele için 2014 yılının eylül ayından itibaren toplamda 5 milyar dolar harcadı. Bu rakam günlük olarak tam 11 milyon dolara tekabül ediyor.

Savunma Bakanlığı, 5 milyar doların yüzde 69’unun hava saldırıları için, yüzde 24’ünün kara ve deniz saldırıları için ve yüzde 7’sinin de özel operasyonlar için kullanıldığını açıkladı.

Dikkat çeken diğer veriler ise mermi ve lojistik ihtiyaçlara ait. ABD, 1.26 milyar doları mermi ve cephane teminatı için harcadı.