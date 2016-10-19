ABD: IŞİD, Musul'da sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyonda üçüncü güne girilirken, ABD örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis bir gazetecinin "IŞİD sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor mu?" sorusuna, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Jeff Davis, "İnsanlar zorla Musul'da tutuluyor. Halkın kentten ayrılması yolunda herhangi bir değişim gözlemlemedik" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki kentte halen yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı sanılıyor.

Kentteki IŞİD militanlarının tahmini sayısı ise yaklaşık 5 bin.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande operasyonun ilk aşamasında 200 bin kadar kişinin barınağa ihtiyaç duyacağı varsayımıyla hareket ettiklerini söyledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Musul'da savaşan tüm taraflara kent halkına insanca davranılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama ise operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, potansiyel bir insani krizin önünde geçilmesi için gereken tüm planlamanın yapıldığını vurguladı.

IŞİD'in Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'un geri alınmasına yönelik operasyona Pazartesi günü başlanmıştı.

Operasyona Irak ordusu önderlik ediyor.

Kürt peşmergelerin de dahil olduğu operasyona, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon da havadan destek veriyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk ordusunun hava kuvvetlerinin operasyona katılımı konusunda koalisyon güçleriyle mutabakata varıldığını söyledi.

Halen Irak ordusu güneyden, peşmerge güçleri de doğudan Musul'a ilerliyor.

Irak ordusu ve peşmerge güçleri kente yaklaşık 35 kilometre yaklaşmış durumda.

Koalisyon güçleri, Musul operasyonunda şu ana kadar 10 köyün IŞİD'den alındığını açıkladı.

Kentin doğusundaki Karakuş ilçesinin de ele geçirildiği yönündeki haberler ise daha sonra Irak ordusu tarafından yalanlandı.

IŞİD'in keskin nişancılarının Karakuş'ta operasyona katılan güçlerin ilerleyişini engellediği bildiriliyor.