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Dünya

ABD: IŞİD liderlerinden Ebu Candal öldürüldü

CENTCOM, Ebu Candal'ın Tabka Barajı yakınlarında öldürüldüğünü duyurdu

Fotoğraf: Arşiv

30 Aralık 2016 02:00

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince örgütün Rakka’daki liderlerinden Ebu Candal el Kuveyti’nin Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Ebu Candal'ın 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, IŞİD’ın Savaş Konseyi'nin eski üyelerinden Ebu Candal'ın Tabka bölgesinde görevlendirilmeden önce Palmira’nın geri alınmasında rol oynadığını belirtildi.

Açıklamada, "Ebu Candal, Demokratik Suriye Güçleri’ne karşı intihar araçları, güçlendirilmiş el yapımı patlayıcılar ve kimyasal silahların kullanımında rol aldı. IŞİD'in terör saldırıları planlayıcıları ve Savaş Konseyi üyeleri ile ilişkisi bulunduğundan dolayı, Ebu Candal'ın ölümü IŞİD'in Rakka’yı savunma ve batıya karşı dışarıda operasyon yapma kabiliyetini geriletecektir" denildi.

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